CorMezz - Si accelera per Manolas: Raiola alleato del Napoli, si cerca sconto dalla Roma

La scelta di Albiol, che sembra pronto a trasferirsi al Villarreal anche se non ha ancora ufficializzato la sua decisione, ha spinto il Napoli ad accelerare per Kostas Manolas. L’alleato è Mino Raiola. Giuntoli, secondo il Corriere del Mezzogiorno, ha un’intesa di massima con Manolas sull’ingaggio di 3,5 milioni più bonus che gli consentirebbero di raggiungere quota 4 milioni, non vorrebbe pagare l’intera clausola di 36 milioni di euro e sta lavorando con la Roma per ottenere uno sconto. Quando Petrachi si sarà insediato pienamente la trattativa potrebbe procedere in maniera più spedita. Il Napoli ha provato la strada delle contropartite tecniche, la proposta più concreta riguarda Diawara ma la Roma vuole monetizzare e non c’è intesa sulla valutazione del guineano.