CorMezz - Si lavora anche ai giovani: Napoli stregato da due talenti del Mondiale Under 20

Talenti in vetrina al Mondiale Under 20. Il Napoli, ad esempio, è rimasto colpito da Ezequiel Barco. L’argentino è abile a creare squilibrio tra le linee, gioca nell’Atlanta United che per strapparlo all’Independiente ha speso più di 13 milioni, una cifra record per la Mls. Nei contatti con il Wolverhampton guidato da Jorge Mendes per Diawara si è parlato anche di Adama Traorè, altro profilo offensivo e duttile classe ’96 che può giocare in più posizioni a ridosso della prima punta. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.