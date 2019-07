CorMezz - Situazione rinnovi: Zielinski vicino all'accordo, stand-by per Milik e Maksimovic

Il mercato si divide in entrate, uscite ed anche rinnovi di contratto. Tanti calciatori del Napoli sono in trattativa per un accordo. Il punto lo fa il Corriere del Mezzogiorno secondo cui siamo vicino al rinnovo per Zielinski mentre la situazione è in stand-by e non decolla per Maksimovic e Milik, entrambi con contratto in scadenza nel 2021.