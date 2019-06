CorMezz - Superata la concorrenza di Milan e Juve per Manolas: i dettagli della trattativa con la Roma

Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha incontrato il gruppo Raiola si è discusso di Manolas per superare la concorrenza del Milan e soprattutto della Juventus, il principale avversario per il difensore greco. Manolas ha dato la sua disponibilità, è intrigato dalla coppia con Koulibaly, c’è già un’intesa di massima per un ingaggio di 3,5 milioni di euro (alla Roma guadagna 2,7) più bonus. Si cerca l’accordo con la Roma che ha bisogno di portare a casa delle plusvalenze di 40-45 milioni di euro entro il 30 giugno peril fair play finanziario, le cessioni di Dzeko all’Inter e Manolas consentirebbero a Petrachi di respingere gli assalti della Juventus per Zaniolo.



CIFRE - La Roma vorrebbe il pagamento della clausola di 36 milioni di euro, il Napoli prova ad inserire delle contropartite tecniche per alleggerire la portata dell’investimento. Tanti i nomi sul piatto: la Roma ha detto no a Diawara, ha chiesto Mertens ma il Napoli si è opposto, si valuta Mario Rui poiché Kolarov dovrebbe andare al Fenerbahce (ma Fonseca vuole Ismaily dello Shakhtar).