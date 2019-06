CorMezz - Tre big europee su James, ma il Napoli ha la carta Mendes e il sì del colombiano

Il Real Madrid ha chiesto 55 milioni per il sogno di mercato del Napoli. Per James Rodriguez c’è concorrenza, si sono fatti avanti il Manchester United che può considerarlo una contropartita nell’affare Pogba, l’Atletico Madrid, il Benfica se dovesse partire Joao Felix e il Chelsea se riuscisse con il ricorso presentato al Tas ad ottenere la sospensiva per il blocco del mercato. Questi club potrebbero avere le giuste condizioni economiche per convincere Florentino Perez ma nessuno ha in mano le risorse del Napoli: l’alleanza con il procuratore Jorge Mendes, il sì del giocatore che ha un rapporto straordinario con Carlo e Davide Ancelotti. De Laurentiis, forte del vantaggio acquisito, ha scelto la strategia dell’attesa, spera che i movimenti in uscita del Real Madrid possano spingere Florentino Perez ad accettare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.