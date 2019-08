CorMezz - Verdi parte se arriva un altro attaccante: oltre al Torino ci sono altri due club di A

Un rinforzo in attacco spingerebbe Simone Verdi verso la cessione: il Torino è sempre in vantaggio, la Fiorentina considera eccessive la richiesta del Napoli superiore ai 20 milioni e, nel caso in cui Cairo non compia l’affondo decisivo, potrebbe inserirsi la Sampdoria. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.