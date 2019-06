CorMezz - Veretout vuole Napoli e congela altre offerte: spuntano due contropartite

Jordan Veretout considera Napoli la prima scelta, ha scelto d’attendere l’affondo del club di De Laurentiis nonostante il pressing di Roma e Milan. Lunedì sera il centrocampista francese è arrivato a Napoli, ha incontrato il suo entourage, è ripartito martedì dopo una colazione di mercato. Il suo agente Mario Giuffredi ha raggiunto da tempo un accordo con Giuntoli per un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro per Veretout, il Napoli può sfruttare alcune contropartite gradite al direttore sportivo Pradè: Inglese e Rog. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.