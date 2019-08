Corriere della Sera - Icardi alla Roma... e poi l'anno prossimo la Juve: l'Inter vuole una penale anti-bianconeri

Icardi, escluso dalla parte tattica degli allenamenti dell’Inter (nonostante una lettera dell’avvocato che ne chiedeva il reintegro), aspetterà fino a domenica la Juve, bloccata dalle mancate partenze. Poi - scrive il Corriere della Sera - in assenza di segnali da Torino, la Roma sarebbe in vantaggio. Grazie ai buoni rapporti fra Paratici e Petrachi, Roma potrebbe essere una soluzione ponte in attesa - si legge - di un trasloco fra un anno alla Juve. Ma l’Inter è pronta a cautelarsi con una postilla che prevede una penale in caso di cessione dalla Roma alla Juve.