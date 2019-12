CorSera - A sorpresa ADL può lanciarsi su Ibra vista la crisi: le ultime sullo svedese

Zlatan Ibrahimovic ha scelto di tornare in Italia. Ma dove? Tanti club lo cercano. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che il Milan ha offerto allo svedese 6 mesi di contratto a quasi 4 milioni di ingaggio con l’opzione per la stagione successiva. Ibrahimovic pretende un anno e mezzo, i rossoneri non sono d'accordo. Si tratta. Nel mezzo c’è il Bologna, si legge, con Mihajlovic sa come corteggiare Ibra. A sorpresa, vista la crisi che sta attraversando il Napoli, nell’operazione potrebbe lanciarsi anche Aurelio De Laurentiis.