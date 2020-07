CorSera - ADL pressa il Lille per il doppio colpo: sarà finanziato da due cessioni

De Laurentiis pressa il Lille per un doppio acquisto da 80 milioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera riferendosi alla trattativa col club francese per Victor Osimhem, l'attaccante nigeriano scelto come erede di MIlik, e per Gabriel, difensore brasiliano di 22 anni. Questi acquisti, scrive il quotidiano, saranno finanziati con le cessioni di Milik e forse Koulibaly.