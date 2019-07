CorSera - Dopo le cessioni il Napoli lavora in parallelo a Icardi e Pépé: le ultime

Il mese di luglio arriva nella sua fase finaIe, il 25 agosto, data d'inizio del prossimo campionato si avvicina ed il calciomercato entra nel vivo. Tanti i giocatori con le valigie pronte, tra cui Mauro Icardi ormai fuori dal progetto Inter. È proprio Maurito il sogno di due compagini della nostra Serie A, come si legge nell'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Icardi non ha chiuso, nonostante lasci intendere di preferire la Juve, così il Napoli in parallelo lavora su Pépé. Il Lille valuta l’attaccante ivoriano classe ’95 ben 60-65 milioni. Il jolly a disposizione del presidente De Laurentiis è inserire nella trattativa l’algerino Ounas, protagonista in Coppa d’Africa, per abbassare l’ammontare dell’investimento e superare la concorrenza del PSG. Gli azzurri, intanto, fanno cassa con Rog, diretto al Cagliari (2 milioni per il prestito e 13 per l’obbligo di riscatto), e Vinicius, che va al Benfica per 17 milioni".