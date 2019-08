CorSera - Icardi aspetta la Juve fino a domani. Poi possibile scambio con Milik

MULTIMEDIA VIDEO - NAPOLI IN CAMPO PER LA SEDUTA MATTUTINA: SI INIZIA COL CONSUETO TORELLO Il Napoli è sceso in campo questa mattina per il terzo allenamento dopo le vacanze pre-Ferragosto. A testimoniarlo un video Il Napoli è sceso in campo questa mattina per il terzo allenamento dopo le vacanze pre-Ferragosto. A testimoniarlo un video