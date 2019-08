CorSera - Icardi continua a far muro: o va alla Juve o preferisce restar fermo a Milano

Quale futuro per Mauro Icardi? Si convincerà ad accettare Napoli o terrà ancora alto il muro di questi giorni? La seconda opzione è più probabile, secondo il Corriere della Sera: "Al momento l’unica modalità possibile per liberarsene è uno scambio, ma trovare un accordo con la Juve per Dybala sembra impossibile a causa dei pessimi rapporti tra i club - scrive ancora il Corsera -. Resta in piedi l’ipotesi Napoli. In nerazzurro potrebbe arrivare Milik, però dall’entourage di Maurito continua a filtrare un’opposizione ferma: l’argentino ribadisce che accetterebbe solo la maglia bianconera e fa sapere di essere pronto, al limite, a rimanere all’Inter anche senza giocare. Mancano due settimane alla chiusura del mercato e certe posizioni possono essere riviste, l’Inter sa che uno scambio con il Napoli potrebbe essere messo in piedi anche in extremis. Tutto però dipende da Icardi e compagnia".