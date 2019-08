CorSera - Icardi lascia l'Inter e riflette sul Napoli: contatti continui tra l'entourage e Giuntoli

L’arrivo di Romelu Lukaku sta convincendo Mauro Icardi che per lui, all’Inter, non c’è più spazio. E’ ciò che racconta l'edizione on line del Corriere della Sera, che spiega come l’atteggiamento dell’argentino sembra stia cambiando: “Spogliato della fascia, ai margini del progetto tecnico, escluso dalle amichevoli e ora defraudato del numero 9, Mauro Icardi sta riflettendo sul suo futuro all’Inter. L’idea di scambio con Dybala della Juventus a fine mercato sarebbe la soluzione gradita a Beppe Marotta e al centravanti argentino". Ipotesi difficile, ecco perché - si legge - "sperano perciò il Napoli e la Roma che nelle ultime ore si sono fatte avanti per convincere l’attaccante a trasferirsi. Di certo il giocatore ci sta pensando, tanto che l’entourage di Mauro per la prima volta non ha replicato a muso duro «resta all’Inter e convince Conte». Dalla Capitale è arrivata una lusinga via social di Juan Jesus che sulla bacheca Instagram di Icardi ha lasciato il post «ti aspetto». Il Napoli che gioca la Champions, palcoscenico a parole irrinunciabile per Mauro, avrebbe maggiori argomenti a disposizione. I contatti fra il ds Giuntoli e Wanda sono continui”.