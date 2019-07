CorSera - Il Real può fare lo sconto per James, ma ADL insiste col prestito: le cifre

Il Napoli cambia giovani a centrocampo: Rog, classe 95, va al Cagliari per 15 milioni (2 di prestito e 13 di riscatto obbligatorio); Elmas, classe 99, è in arrivo dal Fenerbahçe per 16 milioni. Capitolo James Rodriguez: il Real potrebbe abbassare le pretese a 38-40 milioni, ma De Laurentiis insiste per il prestito. Ancelotti ha confermato che la trattativa è aperta. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.