CorSera - Inter su Llorente che può dare Politano: sull'ex Roma aumenta la concorrenza

L'Inter lavora per rinforzare il centrocampo ma ha anche bisogno di un altro attaccante da affiancare a Lukaku e Lautaro. Le soluzioni, secondo il Corriere della Sera, sono Giroud e Llorente. Quest’ultimo attraverso lo scambio con Politano, che piace a Gattuso ma sul quale si moltiplicano gli interessi: Fiorentina e Atalanta (in calo), Roma (in rialzo). Tanta concorrenza per l'esterno mancino che giocherebbe a destra nel tridente d'attacco disegnato dall'ex allenatore del Milan.