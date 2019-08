CorSera - La Fiorentina sogna De Paul ma non c'è accordo con l'Udinese: l'alternativa è Verdi

Rodrigo De Paul lascerà l'Udinese ma non si conosce ancora il nome della sua prossima squadra. Il ds viola Pradè ha presentato all’Udinese un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus. Secondo il Corriere della Sera, la proposta non viene per ora considerata congrua dai friulani. Due i profili seguiti per il ruolo di esterno d’attacco alternativi all'argentino, Verdi del Napoli e Raphinha dello Sporting Lisbona. Tonelli, altro calciatore del Napoli, è il nome più gettonato per la difesa.