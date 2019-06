CorSera - La Roma vuole solo cash per Manolas: non sono previste contropartite nell'affare

Il Napoli, che sta per salutare Raul Albiol che vuole tornare in Spagna, si è unito a Milan e Juve nella caccia a Kostas Manolas, che può liberarsi con la clausola da 36 milioni di euro. I partenopei hanno offerto al greco un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, più ricchi bonus, proposta gradita al difensore. Non sono previste contropartite tecniche: la Roma vuole il pagamento della clausola e ha rifiutato Diawara. Il Napoli ha blindato invece Mertens. A riportarlo è il Corriere della Sera.