CorSera - Milan, pazza idea Modric: il sogno non è stato accantonato

Il portale Corriere.it, ha parlato della suggestione Luka Modric al Milan. Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa avviata, ma il sogno non sarebbe ancora stato accantonato. Boban e Maldini, infatti, considererebbero di enorme utilità l'inserimento di un elemento di grande esperienza come il numero 10. Qualora lasciasse il Real Madrid, in cui dovrebbe andare van de Beek, Modric si trasferirebbe a Milano volentieri, anche perchè non ha mai nascosto la simpatia per i colori rossoneri e l'amicizia che lo lega al Chief Football Officer rossonero. Gli ostacoli all'affare, però, sono due: l'ingaggio da 12 milioni di euro e la volontà di non lasciare le merengues dopo un'annata disastrosa.