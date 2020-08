CorSera - Roma, si attende Dzeko: da lui dipende il futuro di Milik e lo scambio col Napoli

Edin Dzeko presto avrà un incontro con il ceo Guido Fienga per decidere il suo futuro, scrive quest'oggi il Corriere della Sera facendo il punto sull'attaccante che piace alla Juventus e all’Inter. Dzeko vorrebbe restare, ma il club davanrti ad un'offerta sopra ai 10 milioni, e se non spalmerà il suo ricco ingaggio da 7.5mln netti a stagione, potrebbe decidere di cederlo. A quel punto subentrerebbero gli scambi che dominano questo mercato: con il Napoli si ragiona da tempo allo scambio tra Under e Milik, con conguaglio di 15mln in favore della società di De Laurentiis. Tutto però è legato da Dzeko.