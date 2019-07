CorSport - Elmas al Napoli libera Rog: il croato spinge per andare all'Eintracht

Sta per delinearsi il futuro di Elmas, che andrà al Napoli nelle prossime ore. Per un'entrata, un'uscita. Il prossimo a partire sarà Marko Rog. La domanda ricorrente è: dove andrà il croato? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tra Genoa e Cagliari il terzo incomodo potrebbe essere l'Eintracht. Proprio Rog spinge per quest'ultima soluzione.