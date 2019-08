CorSport - Entourage Milik ha chiesto raddoppio ingaggio per rinnovare: diversi club sul polacco

Arek Milik ha il contratto in scadenza nel 2021, il suo entourage ha chiesto il raddoppio dell'ingaggio per rinnovare ma al momento la trattativa è in stand-by. Su di lui ci sono diversi club, tra questi Betis ed Everton, è spuntata anche l'ipotesi Cina ma il polacco - secondo il Corriere dello Sport - non ha alcuna intenzione di volare in Oriente. Per cederlo il Napoli chiede 60 milioni, cifra elevata, e sarà difficile cederlo. Anche perché Milik non vuole andar via.