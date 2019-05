CorSport - Fiorentina pronta a vendere Veretout: spunta la richiesta e la cifra per chiudere

Il Napoli fa sul serio per Jordan Veretout. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la Fiorentina è pronta a cederlo e chiede 18 milioni ma si può chiudere anche a 15. Il centrocampista francese accetterebbe la corte degli azzurri e ha già un certo feeling con la città come ha confermato il suo agente ma, soprattutto, come dimostrato a marzo dallo stesso calciatore che ha deciso di chiedere la mano della sua dolce metà proprio a Napoli. Se son rose...