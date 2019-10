CorSport - Hysaj alla Roma a gennaio: affare possibile se si verificano 2 condizioni

Futuro in bilico per Elseid Hysaj. Il terzino albanese potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Piace alla Roma, che lo inseguiva già in estate, ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per la fumata bianca occorrono due condizioni: il Napoli deve abbassare le pretese, da 20 a 10 milioni come richiesta, e la Roma deve accordarsi col Chelsea per il rientro anticipato di Zappacosta a Londra, ipotesi già prevista dal contratto firmato ad agosto.