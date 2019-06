CorSport - Insigne vuole restare a Napoli, ma una super-offerta può cambiare tutto

Futuro in bilico per Lorenzo Insigne, almeno secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'attaccante - si legge - vuole restare al Napoli e la società non intende cederlo, ma tutto potrebbe cambiare con un'offerta convincente. Una semplice ipotesi, non una possibilità, per adesso. E comunque De Laurentiis non accetterà offerte inferiori ad 80 milioni di euro.