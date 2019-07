CorSport - James, contatti col miglior amico Falcao sull'ipotesi Atletico: ma il Napoli non molla

L'ipotesi Atletico Madrid, per James Rodriguez, si fa sempre più concreta. Ne parla questa mattina anche il Corriere dello Sport: a quanto pare, oltre ad aver sentito Simeone, il talento colombiano avrebbe avuto contatti anche con Radamel Falcao, ex allievo proprio del Cholo e miglior amico dell'ex Bayern. Ma il Napoli ha ancora un alleato, ovvero Florentino Perez, che non vorrebbe cedere il calciatore all'Atletico. Ma servirà una svolta e il Napoli resta ancora in corsa per il calciatore. Il braccio di ferro continua ma, conclude il quotidiano, l'ultima puntata non è poi così lontana.