CorSport - James ha scelto Napoli e si trasferirebbe subito: si è promesso ad Ancelotti

James Rodriguez ha scelto Napoli e si trasferirebbe subito in azzurro, ma non può. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce il futuro del colombiano ricordando il suo ritorno in gruppo, al Real Madrid, nonostante si sia promesso ad Ancelotti diversi mesi fa. Il club spagnolo chiedeva 42 milioni oppure prestito onerosissimo con obbligo di riscatto, ora la trattativa è ferma, immobile, e si attende una possibile svolta che al momento non è prevista.