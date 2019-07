CorSport - James, il Napoli non cambia idea e Mendes vola in Spagna per sbloccare la situazione

Il Napoli non cambia la sua posizione sul futuro di James Rodriguez. La società azzurra non intende sborsare i 42 milioni richiesti dal Real Madrid ma, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, continua a spingere per il prestito con diritto di riscatto. Il quotidiano aggiunge che l'Atletico Madrid è interessato al calciatore, ma il club spagnolo se la prende con calma. Mendes, intanto, è tornato in Spagna per sbloccare la situazione. James Freme.