CorSport - James non esclude Ilicic: Ancelotti aspetta anche lo sloveno

James Rodriguez con Ilicic e non al posto di Ilicic. Perché l'uno non esclude l'altro, anzi. C'è posto per tutti nel Napoli fantasia che ha in mente Ancelotti. La conferma arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano fa sapere che il tecnico azzurro attende anche lo sloveno, oltre al colombiano. Si tratta con l'Atalanta dopo aver già dialogato col calciatore, che ha espresso la sua volontà di andare in un top club per vincere. Sta per accenders il mercato del Napoli.