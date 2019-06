CorSport - L'ultima suggestione: Reina alla Juve con Sarri se parte Perin

Pepe Reina ha accettato la corte del Milan un anno fa. Ora potrebbe andar via. Dove? Alla Juve. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che se Perin decidesse di lasciare per andare a giocare, Sarri spenderebbe due parole su Reina. Grande feeling tra i due dai tempi di Napoli. Recentemente Reina disse di non essere stupito per un eventuale ingaggio dei bianconeri di Sarri.