CorSport - Le cifre di James al Napoli: prestito a 10mln, doppia ipotesi sul riscatto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la trattativa per James Rodriguez al Napoli. Il giocatore ha detto sì, è tutto nelle mani di Mendes che sta dialogando con Florentino Perez. Il quotidiano aggiorna anche le cifre dell'affare: prestito oneroso da dieci milioni di euro, un riscatto obbligatorio - nel 2020 o nel 2021 da ventisette - e poi quindi l’ok per far firmare al colombiano il quinquennale, scadenza 2024, da 6,5 a stagione.