CorSport - Malcuit, futuro in bilico? Sono giunte strane domande dalla Francia

Futuro in bilico per Kevin Malcuit dopo la permanenza che appare ormai certa di Elseid Hysaj. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono giunte strane domande dalla Francia per il laterale ex LIlle, che rischia di entrare in un ballottaggio nel suo ruolo. Al momento sono tre per un posto sulla corsia destra. Obiettivamente troppi. Da qui al termine del mercato qualcos'altro può accadere.