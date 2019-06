CorSport - Manolas in città tra oggi e domani! Con la Roma tutto definito per Diawara

Kostas Manolas sposa il Napoli. Il greco, secondo il Corriere dello Sport, sarà in città tra oggi e domani. ha già visto delle case e ha scelto di vivere a Posillipo. Con la Roma è stato tutto già definito: affare da 56 milioni complessivi col Napoli che pagherà i 36 milioni della clausola e la Roma che da lunedì chiuderà con Diawara - lo fa dal 1 luglio per questioni di bilancio - portando così il club azzurro ad incassare una cifra vicina ai 18 milioni più due di bonus. Per il difensore della Roma è pronto un contratto della durata di cinque anni da 4 milioni e 200mila euro a stagione.