CorSport - Napoli stregato dal '99 Elmas: c'è un vantaggio e spunta la cifra per chiudere

Il taccuino di Giuntoli è lunghissimo e c'è spazio per tutti, anche per Eljif Elmas, talento macedone ma di origini turche del Fenerbahce. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli è rimasto stregato da questo calciatore, classe 1999, e per lui s'è mosso in anticipo, un potenziale vantaggio sul buon esito della trattativa. Costo dell'operazione? Circa 15 milioni di euro. Si tratta.