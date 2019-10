CorSport - Non solo il Napoli, per Ibra ci crede Mihajlovic per il Bologna: ma c'è un ostacolo

Non c'è solo il Napoli su Zlatan Ibrahimovic: l'asso portoghese piace al Bologna, Mihajlovic insiste, i due sono in stretto contatto, l'allenatore degli emiliani è convinto che con lo svedese la sua squadra potrebbe portarsi nella parte sinistra della classifica e magari avvicinarsi all'Europa. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che il Bologna ci crede, ci pensa anche Saputo, ma c'è un ostacolo: oltre all'ingaggio, Ibra dovrebbe accettare l'idea di tornare in Italia ma per non lottare per lo scudetto. Situazione tutta da monitorare col Napoli sullo sfondo.