CorSport - Non solo James e Icardi: si è riaperta prepotentemente anche la pista Lozano

Il Napoli ha occhi ovunque: tratta James, Pèpè, Icardi e non solo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, fa sapere che si è riaperta prepotentemente anche la trattativa col Psv per Hirving Lozano. Il messicano era stato cercato già in passato, poi c'è stato un momento di stand-by ed ora, a quanto pare, l'affare ricomincia. La regia, come sempre, è affidata al suo procuratore, Raiola.