CorSport - Nuova offerta del Torino per Verdi, ma il Napoli rifiuta: servono cifre più alte

Il Torino insiste per acquistare Simone Verdi: il Napoli può cederlo ma alle proprie condizioni. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, è stata rifiutata l'ultima offerta pari a 21 milioni di euro tra base fissa e bonus. Il Napoli chiede di più per cedere l'attaccante, classe '92, prelevato un anno fa dal Bologna per 25 milioni di euro. Verdi ha deluso le aspettative ed ora è sul mercato. Ma andrà via solo per una cifra congrua al valore del Napoli.