CorSport - Passi in avanti per Castagne dell'Atalanta: nuovi contatti in corso

Di Lorenzo non sarà l'unico acquisto sulle corsie laterali di difesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ci sono nuovi contatti anche per Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta: passi avanti su tutti i fronti. Per Gasperini non parte nessuno ma tutto dipenderà dall'offerta. Castagne, belga classe '95, nasce esterno destro ma in questa stagione ha giocato anche sulla corsia mancina alternandosi con Gosens.