CorSport - Quagliarella-Napoli, c'è un retroscena: tante belle parole ma nessun contatto

De Laurentiis sta pensando a Quagliarella per il Napoli. Sarebbe il grande ritorno nella squadra del cuore, quella che il destino avverso ha tolto a Fabio in passato. Ma il bomber della Sampdoria e della Serie A (primo a 26 gol), a dirla tutta, non ha fin qui valutato la possibilità di cambiare maglia e salutare Genova. È questo l'ultimo retroscena, tante belle parole e apprezzamenti reciproci, ma nessun contatto diretto tra le parti. Per diventare una vera e propria trattativa serve altro e poi la Samp non regalerebbe il capocannoniere del campionato che ha ritrovato anche la Nazionale. Lo riporta il Corriere dello Sport.