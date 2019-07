CorSport - Riavviati i contatti per Almendra! Il Napoli vuole chiudere ma alla metà della clausola: le cifre

Il Napoli lavora al centrocampo e ha come obiettivo due calciatori giovani e di qualità: il primo è Elmas del Fenerbahce, il secondo è Agustin Almendra del Boca Juniors. Un nome che ritorna. La società azzurra, secondo il Corriere dello Sport, ha riavviato i contatti con gli argentini per il classe 2000 che aveva già bloccato a Natale prima di scontrarsi con la richiesta del Boca del pagamento della clausola da 26 milioni. Ecco, il punto è proprio questo: il Napoli, spiega il quotidiano, è interessato ad Almendra ma non a quelle cifre, vorrebbe chiudere magari alla metà considerate le difficoltà del calciatore che ha giocato pochissimo nell'ultimo Mondiale Under 20. Si continua a trattare, il Napoli vuole acquistare almeno un giovane talento e ha scelto il centrocampo come reparto per fare l'investimento.