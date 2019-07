CorSport - Riunione tecnica Zidane-Florentino: il patron è stato chiaro sul futuro di James

Il Real Madrid non punta più su James Rodriguez. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che a Montreal c'è stata una riunione tecnica tra Florentino e Zidane: l'allenatore ha ribadito di non voler contare sul talento colombiano ma il patron ha spiegato a Zidane che se le offerte non saranno soddisfacenti e, soprattutto, in caso di cessione di Isco, allora James resterebbe al Real. Una situazione piuttosto confusa, spiega il quotidiano.