CorSport - Tesoretto già di 80 milioni ma sfonderà il muro dei 100: pronte altre due cessioni

Tesoretto in arrivo per il Napoli: la società azzurra ha già incassato - virtualmente - un'ottantina di milioni con Vinicius (17), Rog (18), Diawara (21), Albiol (4) e Inglese (22). L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che questa cifra è destinata ad aumentare e a sfondare il muro dei 100 milioni non appena saranno ceduti anche Verdi e Hysaj. Per questo la società può agire, poi, sull'acquisto di due calciatori.