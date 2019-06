CorSport - Tutte le cifre di James al Napoli: per il colombiano pronto un quinquennale

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di una telefonata di De Laurentiis a Florentino Perez ma svela anche i dettagli, in cifre, della trattativa col Real Madrid per il colombiano. Il calciatore viene valutato circa 42 milioni di euro, il Napoli spera in uno sconto. Al ragazzo stipendio fino al 2024 da 6.5 milioni di euro a stagione.