Cosa pensano i tifosi dell'Inter di Politano

I giudizi corrono paralleli al mercato. Ad ogni voce, un commento. Il Napoli lavora all'acquisto di Matteo Politano, i tifosi dell'Inter esultano. Non tutti: la maggior parte. Emerge, questa impressione, dal tono di alcune considerazioni del popolo social, quello che si confronta sotto ogni notizia. Premessa: le ultime news di gossip hanno veicolato i giudizi, molti interisti associano lo scarso rendimento di Politano ai suoi problemi coniugali, ma sono semplicemente ipotesi fragili, orfane di conferme. Molto più interessante l'aspetto tecnico, con un'altra certezza: Politano, con Conte, ha sempre avuto difficoltà. Non essendo una punta né un esterno di centrocampo, ha faticato a trovare la sua posizione in campo.

COMMENTI - Per questo è in partenza e per questo, forse, un amico scrive: "Piedi storti, testardo, guarda solo davanti, eccede in egoismo pericoloso (vedi i gol che ci ha fatto subire con Barcellona e Fiorentina quest'anno), non ha resistenza (al 60' chiede il cambio), non salta l'uomo (o almeno, ci prova, ma non riesce quasi mai). Un giocatore da Sassuolo". C'è un'eco: "Per favore Marotta daglielo al primo che passa, un giocatore che fa i dribbling a se stesso". Più equilibrato Luca: "Se è vero dispiace tanto ma purtroppo non era adatto al gioco di Conte quindi questa è la scelta migliore!". Alessandro non ci sta: "Uno che entra senza voglia...con supponenza....senza rincorrere gli avversari nemmeno un metro come ha fatto il Sig. Politano contro l'Atalanta non deve mai più indossarla la nostra maglia.....deve imparare cosa significa essere professionisti ed ha vicino un esempio...Borja Valero". Insiste Luca: "Politano l'anno scorso ha lavorato per due visto che chi c'era sull'altra fascia ha fatto praticamente un anno di vacanza e anche contro il Borussia è rimasto in campo nonostante fosse rotto. Per me Politano è un giocatore che ha sempre dato l'anima, poi è normale che se ti fanno giocare meno di 20 minuti a partita e in più in ruolo non tuo non riesci a rendere". Andrea mette d'accordo tutti: "Politano a noi può non essere congeniale ma resta molto forte, non esiste prestarlo o regalarlo di qua e di la".