Cosenza, colpo in prospettiva: arriva il 2005 Attanasio dal Napoli

Il Cosenza in queste ore ha chiuso un importante colpo in prospettiva per il proprio attacco

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Cosenza in queste ore ha chiuso un importante colpo in prospettiva per il proprio attacco. La società calabrese ha infatti trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto del talentuoso Francesco Attanasio, classe 2005. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.