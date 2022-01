Così il Toronto ha convinto Insigne: non solo soldi e benefit, decisiva la centralità nel progetto

Lorenzo Insigne lascerà il Napoli la prossima estate, a contratto scaduto, per trasferirsi al Toronto FC. Ma come ha fatto il club canadese a convincere il capitano azzurro ad abbandonare il calcio che conta a 31 anni appena? Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il Toronto ha fatto di tutto per convincere Insigne, partito dalle avances economiche, con l’intesa sull’ingaggio ormai raggiunta, ma ha esteso la sua corte al progetto, all’idea che hanno in Canada di rendere Insigne calciatore immagine in una città, Toronto, dove ci sono tanti italiani e dove i privilegi per Insigne e la sua famiglia saranno tantissimi".