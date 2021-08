Costa in uscita dal Napoli: la Reggiana al lavoro per il terzino

Il Napoli sta cercando di piazzare un altro esubero. Filippo Costa, terzino azzurro classe '95 che ha svolto l'intero pre-campionato agli ordini di Luciano Spalletti, è in uscita. La Reggiana è al lavoro per tentare di portare l’esterno sinistro in Emilia. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.