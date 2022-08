CR7 ai ferri corti con lo United: i compagni sono stufi dell'atteggiamento infantile

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e sta facendo di tutto per cercare un altro club.

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e sta facendo di tutto per cercare un altro club. Il portoghese potrebbe ricevere una mano inattesa dai suoi attuali compagni di squadra: secondo The Sun, buona parte dello spogliatoio dei Red Devils non vuole che la telenovela CR7 continui. Una storia che è considerata la vera causa del difficile inizio di stagione e che ha creato un brutto clima all'interno del club. I giocatori sarebbero seriamente infastiditi dall'atteggiamento dell'ex Juventus, considerato "infantile" e preferirebbero che venga ceduto piuttosto che si continui a "inquinare" l'ambiente con i suoi capricci. Una fonte interna al club ha dichiarato: "Sta iniziando davvero a infastidire molti giocatori. Ha i suoi alleati ma molti sono stufi del modo in cui si sta comportando".