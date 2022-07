CR7 allo scontro con lo United per partire: disertato primo allenamento per "motivi familiari"

Come informa Sky Sports UK, l'ex attaccante della Juventus non si sarebbe presentato a Manchester per "motivi familiari"

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Cristiano Ronaldo è il grande assente nel giorno della ripresa degli allenamenti del Manchester United. Come informa Sky Sports UK, l'ex attaccante della Juventus non si sarebbe presentato a Manchester per "motivi familiari", anche se dietro alla sua assenza potrebbero esserci invece ragioni di mercato. CR7 - raccontano sempre in Inghilterra - nei giorni scorsi avrebbe infatti espresso al suo agente la voglia di lasciare i Red Devils. In Italia è stato accostato a Roma e Napoli, mentre all'estero soprattutto a Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern Monaco