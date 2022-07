CR7 è tornato a Manchester: domani incontro con lo United per definire il futuro

Nelle ultime ore ha preso piede un interessamento dell'Atletico Madrid.

Cosa riserverà il futuro a Cristiano Ronaldo? Come informa The Athletic, quest'oggi l'esperto e iconico attaccante portoghese è tornato a Manchester e ben presto avrà un incontro con lo United per definire al meglio il suo futuro. Non è chiaro se il 37enne tornerà subito ad allenarsi, ma da parte della società - si apprende - la posizione è sempre la stessa: non lo ritengono in vendita e credono che sarà un importante rappresentante della squadra in questa stagione. Nelle ultime ore ha preso piede un interessamento dell'Atletico Madrid.